Killandi Eesti Laulu võiduloost: Kirkorov ei anna oma nime kellegi taha, kes laulda ei oska

"Üllatavalt soe vastuvõtt oli, kõige inimlikumas mõttes," kirjeldas Killandi saabumist Kirkorovi koju Moskvas.

Karmel tunnistas, et kartis enne kohale jõudmist, kuidas peab käituma ning palju aega on. Kohale jõudes ootas neid aga suurepärane õhtusöök. "Kui juba tulite külla, siis mul on teie jaoks aega," vastas Kirkorov Karmeli küsimuse peale, kui kaua tohib intervjuuks jaoks kulutada.

Killandi tunnistas, et üks osa Kirkorovi tuntusest tuleneb kindlasti asjaolust, et ta oli Alla Pugatšova abikaasa. "Ta on loomulikult ka kohutavalt töökas. Seda on näha," iseloomustas Karmel.

Kuigi Filipp Kirkorov on Eesti Laulu võitja Uku Suviste loo produtsent, ei pea Karmeli sõnul keegi kartma, et ka Uku eurolavale sädelevate kostüümide ja sulgedega saadetakse. "Filipp Kirkorov saab väga hästi aru, mida tähendab Eesti, mida tähendab Skandinaavia. Talle see tohutult meeldib. Ta saab aru sellest kontrastist. Teine väga oluline asi on see, et Uku ise on päris tubli ütleja, mida ta soovib ja mis on talle omane, mis ei ole," oli Killandi veendunud.

Kuigi juba on spekuleeritud võimaluse üle, et Krikorov maksis Eesti Laulu hääletusprotsessi kinni, on Karmel Killandi veendunud, et see pole võimalik. "Ma ütlen täiesti siiralt, et Uku on väga musikaalne ja hea laulja. Tal ei ole vaja sellist asja. Teine asi on see, et ega Filipp Kirkorov ei anna oma nime ega ka hääli kellegi taha, kes laulda ei oska ja lavale läheb kuidagi kahtlaselt. Pigem Ukul on tohutult vedanud, et ta saab praegu nii-öelda kõva treeningut nende erinevate suurte lavade peal."

Saade "Külas Filipp Kirkorovil" on ETV eetris pühapäeval kell 11.15.