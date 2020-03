"Kirjutasime selle loo bändiliikmetega üsna ammu, aga tundsime, et midagi on puudu sellest, et võiksime selle salvestada ja avaldada. Kui teist kauamängivat üles võtsime, siis sai selgeks, et see, mis tuli loosse lisada, oli Lauri Metsvahi löökpillisoolo," kommenteeris Põhja Konna laulja ja klahvpillimängija Valter Soosalu.

"Pillimees on alati tragi" kontsertsalvestuse režissöörid on Lota Viik ja Rauno Viltrop ja see on üles võetud möödunud aastal Alexela kontserdimajas toimunud albumi "Hetk. InSpereeritud Tüürist" esitluskontserdil. Video filmisid Madis Reimund, Aivo Rannik, Taivo Soobard, Martin Randalu ja Ergo Treier, pildi monteeris kokku Lota Viik, video koloreeris Madis Reimund.

Vaata videot: