Noortebändi võitja Kelly Vask andis välja esimese lühialbumi

2019. aastal Noortebändi konkursi võitnud Kelly Vask avaldas viieloolise lühialbumi "She Sin(g)s". Albumile on jõudnud ka muusiku debüütsingel "Cold/Golden".

Muusiku sõnul tekkis albumi kahemõtteline nimi "She Sin(g)s", mis tähendab korraga laulmist ja patustamist, üsna loomulikult. "Mulle on alati väga sõnamängud meeldinud, kuna kõikidest lugudest käib mingil määral läbi ka mõte, et ega keegi meist pole veatu, siis tundus mäng sulgudega albumi pealkirjas lausa vastupandamatuna," sõnas ta.

Lisaks voogedastusplatvormidele ilmus ka füüsiline album, millel on jõudnud üks boonuslugu, mida digiversioonil ei ole.

Kuula albumit: