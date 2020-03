Uue Bondi filmi "Surm peab ootama" esilinastus lükati koroonaviiruse tõttu seitse kuud edasi

Uue James Bondi filmi "Surm peab ootama" ("No Time To Die") produtsendid otsustasid, et koroonaviiruse kiire leviku tõttu lükatakse filmi esilinastus aprillist novembrisse. Tegemist on esimese suure filmiga, mis koroonaviiruse tõttu oma esilinastust edasi lükkab.