Kaks Eesti meest siirdusid liblikavõrguga Kameruni tiivulisi otsima

Eestisse tagasi tõid mehed tuhandeid isendeid.

"Otsisime eelkõige selliseid liike, mida pole teada. Täiesti uusi teadusele," rääkis Tõnis Tasane "Ringvaatele" antud intervjuus.

Meeste sõnul on sellistel reisidel kohalikega hakkama saamine sageli raskem, kui võiks arvata. Sageli nad ütlevad, et koguvad liblikaid toiduks, kuna see tundub arusaadavam.

