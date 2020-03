"Ringvaade" portreteeris uut elu alustanud endisi vange

"Ringvaade" tutvustas kolmapäeval mehi, kes on teinud oma elu uuele rajale seadmiseks tõsiseid jõupingutusi.

"Ma ütleks, et see tänapäeva vangla polegi see karistuse koht," rääkis Leo, kelle sõnul peab mõni mees vanglat omamoodi sanatooriumiks. 76-aastane Leo ise kandis joobes juhtimisega sõidu eest vanglas neli kuud karistust. Pärast vanglast vabanemist elas mees aastaid autos.

Pool aastat juba on mehe koduks Pärnus asuv Samaaria, mis pakub peavarju sarnastele meestele juba pea 30 aastat.

Kolmeks aastaks purjus peaga kihutamise eest vangi mõistetud Lauri vabanes jalavõru kandes ennetähtaegselt. "Vangla päris selline koht ei ole, et muutud selle läbi," rääkis mees, et muutus peab tulema inimese seest.

Jätkutuge kasutab 10-12% vanglast vabanenutest. Samaarias on praegu 15 kohast täidetud kaheksa.