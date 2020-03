Rasmus Kagge kasutas "Pealtnägija" lugudes nii oma naist kui ka tema sõbrannasid

"Mina töötasin ETV-s 2006. kuni 2016. aastani, peamiselt "Pealtnägijas", aga ka viis ja pool aastat "Terevisioonis" ja veidi ühte-teist saadet sinna otsa," selgitas Rasmus Kagge ja mainis, et kuigi ta oli varem töötanud pea 12 aastat ajalehes, siis just "Pealtnägijas" Mihkel Kärmase taktikepi all sai temast tõeline uuriv ajakirjanik. "Teles uurivat ajakirjandust teha on ikka tõsine katsumus, sest pilt on nõudlikum, lugu on lühem, sa pead leidma alati kellegi, kes seda lugu räägib, ning pildi, mis seda teksti saadab."

Kagge rõhutas, et seetõttu on lugude saamisel ja tegemisel vaja kasutada oma sõpru ja tuttavaid. "Kui me umbes 9 kuud jälgisime Tallinna kesklinnas taskuvargaid ja tegime koostööd Tallinna kesklinna kriminaalpolitseinikega, siis meie eesmärk oli, et me ei jäta seda tööd enne, kui oleme need taskuvargad kogu meeskonnana pildile saanud," selgitas ta ja lisas, et nad käisid umbes kuuel-seitsmel nädalavahetusel väljas, filmides tumendatud klaaside tagant. "Aga juba esimesel korral jäime taskuvarastele vahele."

"Kuu aega mehed enam välja ei tulnud ja meil polnud ka midagi filmida, seetõttu rentisin ma ükskord ise 500 krooni eest üsna koleda lillat värvi peobussi ning sõitsime sellega Viru tänava lillemüüjate kioskite juurde," selgitas ta ja tõi välja, kuidas taskuvarastes kahtluse vähendamiseks kutsus ta appi oma naise sõbrannad. "Andsin neile õhupallid kätte ja täpselt sel hetkel, kui taskuvargad olid meieni jõudnud, tegime peobussi uksed lahti ja kupatasime umbes 15 naist bussist välja, jättes mulje, et tegemist on mingisuguse tüdrukuteõhtuga."

"Aga mitte ainult naise sõbrannasid, vaid ka naist ennast olen ma erinevatest "Pealtnägija" lugudes ekspluateerinud," tõdes ta ja mainis, et ühes kõige esimeses loos, kus nad uurisid Tallinna taksomaffia toimimist, mängis Kagge naine korduvalt taksojuhti ja pidi katteplaanides ringi sõitma, et nad saaksid väga pimedaid kaadreid filmida.

Taksojuhi mängimise eest tegi Rasmus Kagge naine talle vastutasuks korraliku triki. "Kui me olime selle taksomaffia loo ära lõpetanud ja sellest tekkis korralik sabin, politsei algatas uurimise, taksomaffia kõik liikmed jooksid vanalinnast laiali ja Tallinn sai korralikult pihta sellest, siis ühel õhtul naisega koos koju minnes avastasin postkastist kaardi," ütles ta ja lisas, et postkaardil oli kirjas "Rasmus, me teame, kus sa elad" ja alla olid kirjutatud "Taksojuhid". "Ehkki ma olin elupõline kriminaalreporter, siis olin näost üsna ära, aga sel hetkel, kui naine sai aru, et ma olen üsna endast väljast, siis hakkas ta valju häälega naerma ja kinnitas, et see oli tema vimka."

"Minu ETV"

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt.

"Minu ETV" toimetajad on Karmel Killandi ja Kai Väärtnõu, režissöör Ülle Õun. Lood on eetris igal kolmapäeval kell 20.00.