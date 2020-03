Anna Pihli asendavad "Esimeses stuudios" Mirko Ojakivi ja "Pealtnägijas" Piia Osula

"Esimese stuudio" ja "Pealtnägija" saatejuht Anna Pihl võtab tööst pausi ja suundub emapuhkusele. Tema koha "Esimeses stuudios" täidab Vikerraadio pikaajaline saatejuht Mirko Ojakivi, kes juba aastaid on raadiokuulajateni toonud nii teravaid päevakajalisi intervjuusid kui ka põhjalikke analüüse olulistel ühiskondlikel teemadel. ""Esimene stuudio" on paljude Eesti inimeste jaoks muutunud argiõhtu loomulikuks osaks. See on loogiline valik, sest saade aitab Eestis ja maailmas toimuvat paremini mõista. Rohkem arutelu ja selgust annab ühiskonnale alati midagi juurde. Minu jaoks on ETV ühe professionaalseima meeskonnaga liitumine suur au ja võtan igat saadet kui suurt väljakutset," on Ojakivi esimese saate ootel.

Mirko Ojakivi esimene kord "Esimese stuudio" saadet juhtida on sel neljapäeval kell 21.40. Ojakivi jätkab "Esimese stuudio" kõrvalt tööd ka Vikerraadio saadetes "Uudis+", "Reporteritund", "Rahva teenrid" ja "Stuudios on peaminister".

"Pealtnägija" meeskonnaga liitub Anna Pihli asendajana Delfi TV ajakirjanik Piia Osula, kes varem töötanud ka telesaates "Radar" ja Eesti Päevalehes. ""Pealtnägija" on saade, mida vaadates üles kasvasin ning sellega liitumine on esmalt suur au ja kindlasti ka väga vastutusrikas ülesanne," kommenteeris eesootavat Osula.

ERRi päevakajaliste saadete toimetaja Peep Kala sõnul on nii Mirko Ojakivi kui ka Piia Osula väga tugevad ajakirjanikud, kelle kogemustest ja teadmistest võidavad nii "Pealtnägija" kui ka "Esimene stuudio". "Olen kindel, et nii "Esimese stuudio" kui "Pealtnägija" andunud vaatajad, kes ootavad nendelt saadetelt ajakirjanduslikku teravust ja äkilisi teemapüstitusi, ei pea pettuma," lisas Kala.