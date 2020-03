Tallinnas esineb Briti muusik Youngr

Youngr (kodanikunimega Dario Darnell) kontserdid muudavad eriliseks nn bootleg'id ehk esitused loost, mis on kontserdil kokku miksitud. Seeläbi võivad Tallinnas toimuval esinemisel kohtuda näiteks Gorillaz ja Michael Jackson või David Bowie ja Gotye. Tuntud pophittide uusversioonide kõrval esitab muusik ka oma originaalloomingut, seal hulgas singlit "Out of My System", millega ta pälvis 2017. aastal suurema tuntuse.

Varem on Youngr esinenud Eestis ka 2017. aastal, kui ta astus üles Kultuurikatla aias toimunud minifestivalil Sume. Taas astub muusik Eestis lavale 7. mail Kultuurikatlas, kontserdi erikülaline on veel selgumas.