Traditsiooniliselt emakeelepäeval toimuv e-etteütlus kutsub tänavu kirjutama emakeelepäeva eel, 13. märtsil. Aastatega on kasvanud nende koolide, organisatsioonide ja kollektiivide hulk, kes etteütluse kirjutamisest on teinud toreda traditsiooni emakeelepäeva ühiseks tähistamiseks ja see võimalus avaneb ka seekord. Möödunud aastal jõudis Vikerraadioni rekordilised 7969 etteütlust, osales 224 haridusasutust, lasteaedadest kõrgkoolideni, ning paljud organisatsioonid.

E-etteütluse tekst loetakse Vikerraadio eetris ette reedel, 13 märtsil kell 10.30, samaaegselt saavad kõik osalejad Vikerraadio kodulehel olevas aknas tekst sisestada (etteütluse aken aktiveerub Vikerraadio kodulehel samal päeval kell 10). Etteütlust saab kirjutada kella 11ni, teksti loetakse raadios ette mitu korda. Võitjad kuulutatakse välja juba samal päeval "Uudis+" saates kell 12.15.

E-etteütlusele on osalema oodatud kõik keelesõbrad, vanusest sõltumata. Parimad kuulutatakse välja viies kategoorias: õpilased, täiskasvanud, filoloogid ja emakeeleõpetajad, muu emakeelega inimesed ning välismaal elavad-õppivad eestlased. Eriauhind antakse ka parimale nutiseadmega kirjutajale ning auhindu loositakse välja kõikide osalejate vahel, olenemata tulemusest. Alates 2018. aastast on e-etteütluse võistlusel võimalik osaleda ka kuulmispuudega inimestel, kes saavad lugeda teksti huultelt.

Tänavune e-etteütluse tekst on inspiratsiooni saanud Jaan Krossist, kelle sünnist möödus veebruaris sada aastat. Teksti koostajad teevad viite ka põhiseaduse sajandale sünnipäevale. 2020. aasta teksti koostab töögrupp, kuhu kuuluvad Tartu Ülikooli eesti kirjanduse doktorant ja Tallinna Ülikooli kirjandusõpetuse külalislektor Joosep Susi, Tallinna Ülikooli emakeeledidaktika lektor Merilin Aruvee, Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja Peeter Päll, Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja Maire Raadik, Rocca al Mare Kooli Vodja Individuaalõppekeskuse eesti keele ja kirjanduse õpetaja Triin Toome-Hosman ning haridus- ja teadusministeeriumi eesti keele nõunik Sirli Zupping.

Vikerraadio e-etteütlus toimus esmakordselt 2008. aastal. Algselt ühekordse projektina mõeldud ettevõtmisest on saanud üks emakeelepäeva olulisemaid sündmusi, mis 2018. aastal tõsteti esile ka aasta keeleteo valimisel. E-etteütlust korraldavad Vikerraadio, Eesti Emakeeleõpetajate Selts, Emakeeleõpetuse Infokeskus ja Eesti Keele Instituut. Auhinnad panevad välja haridus- ja teadusministeerium, Rahva Raamat ja Apollo.

Vikerraadio kutsub kõiki osalejaid 13. märtsil jagama fotosid etteütluse kirjutamisest. Fotod on oodatud aadressile viker@err.ee, sotsiaalmeedias fotode jagumisel lisage teemaviide #vikerraadioetteütlus.

Etteütluseks saab valmistuda juba praegu, sest koostöös Eesti Keele Instituudiga on veebis avaldatud eelharjutus, mis võtab kokku levinuimad küsimused eesti keele õigekirjas. Harjutada saab SIIN.

Lisainfo:

Laura Raudnagel

E-etteütluse korraldaja

E-post laura.raudnagel@err.ee

Telefon 56 618 068