Indrek Vaheoja: ma ei pea rahvakultuurist suurt lugu

Ta tunnistas stuudios olevat tanu vaadates, et ei pea rahvakultuurist suurt lugu. "Minu arvates ei ole see küll midagi väärt asi, mida peaks niimoodi ilmarahvale näitama," sõnas Vaheoja.

Kuigi Winny Puhh ei ole kaheksa kuud kontserte andnud, on nad veetnud Indrek Vaheoja sõnul palju aega stuudios ja kirjutanud ka uut muusikat. "Mõned uued lood tulevad ikkagi ERM-is ka esitlusele. Nii et me oleme väga vähe vaeva näinud ja väga palju niisama tillutanud."

Eesti Laulust rääkides tunnistas ta, et ta mõtles vahepeal soolokarjäärile. "Mul oli isegi lugu olemas üks päev enne tähtaega, aga siis mõtlesin, et seal pidi kohe olema lõppversioon ja ma ei hakanud üldse mõtlema sellele, et kas peaks. Otsustasin, et ei peaks," rääkis ta.

"See on palju suurem võit eesti rahvale, kui saab minna Uku Suviste, kes on tahtnud sada aastat järjest minna ja ei ole saanud ning nüüd äkki saab. Lisaks oli väike aimdus kogu aeg sellepärast, et aga mis juhtub, kui viiruse pärast ära jääb? Sind valitakse välja küll, aga minna ei saa," lisas Vaheoja.