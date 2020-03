Russell Crowe soovitab Islandi tänavust eurolaulu

Islandit esindab maikuus Rotterdamis Daði & Gagnamagnið looga "Think About Things".

Bändi laulja ja loo autor Daði Freyr ütles The Independentile antud intervjuus, et on kaks meetrit ja kaheksa sentimeetrit pikk, seega on ta harjunud olema tähelepanu keskpunktis. Kommenteerides üle maailma saabunud kuulsust tänu Russel Crowe tviidile, ütles Freyr: "Mul on sarnane tunne nagu kolm aastat tagasi esmakordselt Eurovisiooni eelvoorus (Söngvakeppnin) üles astudes. Keegi Islandil ei tundnud mind ja üleöö see kõik muutus."

"See on internetis, seega tundub olevat kaugel. Ma pole kindel, mida see kõik tähendab. Russell Crowe jagas meie lugu... ta on ju Gladiaator," oli mees hämmingus.

Bänd on kokku pandud spetsiaalselt Eurovisiooniks ning lisaks Daðile löövad seal kaasa tema abikaasa, õde ja sõbrad. Perekonna teema on läbiv ka nende loomingus. "See laul on minu tütrest. Ta on kümme kuud vana ja ma hakkan nüüd temast veidi paremini aru saama. Alguses oli see väga kummaline, sest sa armastad inimest nii palju ja samas pole sul õrna aimugi, mida tema sinust arvab," selgitas laulja.