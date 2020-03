Venemaa saadab Eurovisioonile punk-poppi viljeleva bändi Little Big

Vene rahvusringhääling valis riiki Eurovisioonil esindama rühmituse nimega Little Big, kes on ka Eestis esinemas käinud.

Võistluslaul pole veel avalik, kuid selgub 9. märtsil.

Little Big on päris Peterburist ja koosneb neljast liikmest: Ilja Prusikin, Sonja Taurskaja, Anton Lissov and Sergei Makarov.

Üks bändi tuntumaid lugusid kannab pealkirja "Skibidi", mis kogus vaid ühe nädalaga Youtube'is 23 miljonit vaatamist. 2018. aastal avaldatud lugu on praeguseks vaadatud üle 360 miljoni korra.

Little Big astub Rotterdamis üles esimeses poolfinaalis 12. mail.