See õppeaasta tuli legendaarses Otsa-koolis teisiti, kuna lisaks muusika tegijatele hakati koolitama ka muusikaettevõtluse spetsialiste. Kes selle avantüüri taga on, millega uus õppekava eristub ja kuidas mõtestavad oma õpinguid need noored, kes eesti muusikamaailma uueks luua tahavad? Maarja Merivoo-Parro uuris järele.