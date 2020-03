Esmaspäeva õhtul esilinastus uus kodumaine suhtekomöödia "Asjad, millest me ei räägi". Kohal olid nii suhteeksperdid kui ka filmitegijad ja näitlejad, kes filmis rollid kaasa tegid.

Värske film toob publiku ette viie erinevas vanuses paari suhteprobleemid ja salafetišid ning näitab, millised ootamatud tagasilöögid võivad olla, kui oleme otsustanud oma partneritele avaldada kogu tõe selle kohta, mis meile magamistoas kõige rohkem meeldib.

Film võeti üles möödunud aastal Riias ning tegemist on teise taolise koostööfilmiga. Režissöör Andrejs Ekis kiidab koostööd eesti näitlejatega ning loodab, et sedalaadi ühiseid ettevõtmisi tuleb tulevikus veel.

Menukomöödia "Svingerid" tegijate uue filmi kesksetes rollides astuvad üles Jan Uuspõld, Ragne Pekarev, Rain Tolk, Jekaterina Novosjolova, Egon Nuter, Liina Tennosaar, Kait Kall, Klaudia Tiitsmaa, Sten Karpov, Liis Karpov. Filmi režissöörideks on Andrejs Ekis ja Tanel Ingi.

Tegu on kohaliku uusversiooniga Austraalias 2013. aastal valminud suhtekomöödiast, mis kandis pealkirja "The Little Death".