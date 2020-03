Winny Puhh on võtnud eesmärgiks esineda nii harva kui võimalik. "Kui nüüd kõik ausalt ära rääkida, tekitas ERM kontserdikohana esimesel hetkel meis palju rõõmu – pika pausi järel on väga hea meel oma koduses Lõuna-Eestis üks korralik spektaakel püsti panna. Kui aga selgus, et me saame seekordsed esinemiskostüümid ise ERM-i arhiividest ja ladudest välja valida, hakkas tuju ikka eriti heaks minema. Tulge kontserdile, inimesed, läheb nüpeldamiseks," rõõmustas Indrek Vaheoja.

Koos Põlva šokirokkaritega esinevad ERM-i ÖÖ-l võro-seto miihilaulupark Ütsiotsõ, Yasmyn, Iiris Vesik ning tänavamuusik Jimbino Vegan koos oma kvinteti ja klouniga Kreekast.

Kontsert toimub Eesti Rahva Muuseumi silla-alal (A-sissepääs) 7. märtsil kell 19.00.