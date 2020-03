Koroonaviiruse tõttu on saanud oma löögi ka Hiina kinoturg. Võrreldes 2019. aasta esimese kahe kuuga, kui sealne kassatulu oli üle 2,1 miljardi dollari, on 2020. aasta algusega kogutud Hiina kinodes kassatuluna vaid 238 miljonit dollarit.

Suur kassatulu langus tuleneb ka sellest, et koroonaviiruse tõttu suleti paljud kinod just enne nn Hiina uut aastat, mis on üks aktiivsemaid kinokülastuse perioode, vahendas Variety. Kohaliku kinoketi hinnangul ei avata kinosid ilmselt veel ka märtsis.

Pekingi nakkushaiguste keskus ning kohalik filmibüroo avaldasid veebruari lõpus juhised, millistel tingimustel oleks võimalik uuesti kinod avada. Näiteks pakkusid nad välja, et pileteid tuleks müüa inimestele eri ridadesse, kõik kinokülastajad peaksid piletit ostes registreerima oma isikuandmed ning kinosaal tuleks pärast seanssi täielikult desinfitseerida.

Sarnased tingimused kehtivad Hiina filmitööstusele. Meeskonnad, kuhu kuulub alla 50 inimese, võivad jätkata filmimist, kuid ainult tingimusel, kui kõigi inimeste kehatemperatuur on alla 37,3 kraadi. Kogu filmimeeskond peab kanda võtteperioodiol maske, välja arvatud näitlejad. Suurematel filmimeeskondadel pole Pekingis aga lubatud tööd alustada enne, kui haiguspuhang on lõppenud.

Tänaseks on Hiinas koroonaviirusesse nakatunud juba üle 80 000 ning hukkunud üle 2900 inimese.