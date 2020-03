Video: legendaarne Olev Muska

Olev Muskat võib pidada eesti elektroonilise etnomuusika ehk etnotroonika isaks. Et ta sündis ja kasvas ning tegutseb endiselt Austraalias, võib teda kutsuda ka estotroonika isaks. Maarja Merivoo-Parro läks Rohelisele Mandrile seniavaldamata väliseesti muusikat otsima ning sai kokku ka Sydney lähistel elava Olev Muskaga, kes jagas temaga oma koduarhiivi. Just sealt on pärit saatelõigus nähtavad haruldased kaadrid, mis avavad külma sõja aegse väliseesti noorte maailma sootuks uuest vaatenurgast. Uurimistööd ja digiteerimist toetas Haridus- ja Teadusministeeriumi Rahvuskaaslaste programm.