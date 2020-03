Uku Suviste: pärast poolfinaali soovitas Filipp Kirkorov mul lavakostüümi pidulikumaks muuta

Uku Suviste kinnitas, et elus on juba nii, et kui sa ühe unistuseni jõuab, siis alles töö sellega hakkab. "Nüüd on juba teised unistused," mainis ta ja lisas, et Filipp Kirkorov on temaga juba ühendust võtnud ning võidu puhul õnne soovinud. "Me suhtlesime ka pärast poofinaali ja ta jagas mulle mõned näpunäited, tema ettepanek oli minu riietus pisut pidulikumaks muuta."

"Lava on Rotterdamis ikka natukene teist moodi kui meil Eesti Laulul, seal tuleb teha teatavaid kohandusi," sõnas ta ja lisas, et lavaga tuleb nüüd natukene tööd teha. "Meil on sellega päris kiire, sest meil on vähem kui nädal aega selleni, kui tuleb öelda, mis me tahame."