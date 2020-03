"Ringvaade" Eesti Laulu lava taga: Ott Kiivikast duširuumis toimuva proovini

Tõnis Niinemets tunnistas, et kui talle pakutaks teist korda võimalust Eesti Laulu juhtida, siis võtaks ta selle ülesande vastu. "Eesti suurima publikuhulga ees ühel õhtul olla on tunne, mida tahaks korduvalt kogeda, seega eks ole näha, mida järgmine aasta toob," mainis ta.

Ott Kiivikale meeldisid väga seekordsed Eesti Laulu vaheklipid. "Eks enda parodeerimist on ikka naljakas vaadata," ütles ta ja mainis, et kui sa kuidagi hääle ja välimusega erined ning oled ka midagi korda saatnud, siis on tore, kui see kuidagi rahva sekka läheb. "Ma arvan, et see on ikkagi au, kuidagi teistpidi oleks seda imelik vaadata."