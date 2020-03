Maria Avdjuško: mäletan aega, kui mehed ütlesid, et naised ei kõlba kino tegema

Avdjuško selgitas, et NÖFF-i keskmes on naine. "Festivalil ei ole mitte ainult naisrežissööride tööd, vaid seal on ennekõike just filmid, mille keskmes on naine, festivali teemaks on emadus ja mis selle kõigega kaasneb," sõnas ta ja lisas, et NÖFF-il saab lühikese ajaga ära vaadata viis eri filmi. "Need on kõik eri kontinentidelt ja režissööridelt."

"Naistel on keeruline saada suurde stuudiosüsteemi," selgitas Avdjuško, rõhutades, et küsimus ei ole üldse selles, et naised teeksid kehvemaid filme. "Kui me vaatame seda, kes sel aastal kandideerisid dokumentalistidena, siis nende hulgas on palju naisi, kuid stuudiosüsteem nõuab jõulist meest," tõdes ta ja mainis, et samas võib olla põhjus ka selles, et naisrežissööre nii väga ei usaldata. "Mäletan aega, kui mehed ütlesid, et naised ei kõlba kino tegema."

"Eesti on naisrežissööride ja -produtsentide Meka, siin ei ole küll naistel midagi nuriseda," kinnitas ta.