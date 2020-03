"Välisilma" dokumentaalid portreteerivad märtsis mõjukaid tegijaid

ETV toob märtsi esmaspäevadel vaatajateni viis hinnatud portreedokumentaali, mille keskmes on maailma mõjukaimad. "Välisilma" portreedoki kuu avab 2. märtsil Werner Herzogi film Mihhail Gorbatšovist.

"Kohtumine Gorbatšoviga"

Eetris 2. märtsil

Legendaarne filmirežissöör Werner Herzog kohtub ühe 20. sajandi tähelepanuväärseima poliitiku Mihhail Gorbatšoviga. Kolme vestluse käigus on kõneaineks Nõukogude Liidu viimase presidendi elukäik, võitlus rahu ja demokraatia eest külma sõja ajal, aga ka presidendi hinnang oma rollile Nõukogude Liidu lagunemisel ja maailma ajaloos. Film linastub Mihhail Gorbatšovi sünnipäeval – poliitikul täitub 2. märtsil 89 eluaastat.

"RBG - õigluse esileedi"

Eetris 9. märtsil

Viimastel aastatel USA avalikkuse ette komeedina tõusnud 85-aastane ülemkohtunik Ruth Bader Ginsburg on justkui popstaar või rahvuskangelane, kes võidelnud kogu elu naiste õiguste ja võrdõiguslikkuse eest. Auhinnatud dokfilm on austusavaldus Ruth Bader Ginsburgi elutööle. Film kandideeris kahele Oscarile, BAFTA-le ja neljale Emmyle viies koju neist ühe.

"Künnisel"

Eetris 16. märtsil

Režissöör Alison Klayman jälgis terve aasta kaameraga Donald Trumpi endist peastrateegi Stephen Bannoni pärast tema lahkumist Valge Maja teenistusest augustis 2017, kui poliitik asus looma ülemaailmset populistlikku liikumist, mis koondaks paremäärmuslased ühte löögirusikasse. Bannon kohtus mitmete Euroopa juhtivate paremäärmuslastega ning loodab ka Euroopa Parlamendis oma mõttekaaslastest "supergrupi" moodustada, olles veendunud, et parempoolne populistlik natsionalism on Euroopa tulevik. Film avab poliitika telgitaguseid ja on ühtaegu põnev ning muret tekitav.

"Salman Rushdie: surma mõistetud"

Eetris 23. märtsil

30 aastat tagasi kuulutas Iraani usujuht välja surmaotsuse india-briti kirjanikule Salman Rushdiele, süüdistades tema romaani "Saatanlikud värsid" jumalateotuses. Kirjanik varjas end 19 aastat, jätkates siiski kirjutamist. Režissöör William Kareli film jutustab erakordse elusaatusega silmapaistvast mõtlejast ja kirjanikust, alustades tema noorusest Indias ja õpinguaastatest Cambridge'is. Filmis tutvume harva avalikkusele kättesaadavate arhiivimaterjalidega ning rohkete auhindadega tunnustatud teravapilguline kirjanik jagab oma mõtteid tänase maailma väärtuste kohta.

"Siin Mike Wallace"

Eetris 30. märtsil

Film Mike Wallace'i ajakirjanikukarjäärist alates 1950ndates aastatest, kui Wallace'i karjäär algas raadiosaates. Just seal kasutas ta esimest korda sõnu "karm küsimus". Film teeb tagasivaate ka tema erakordsele, neli aastakümmet kestnud karjäärile CBSi "60 minutis", kus tema žanrit määratlev töö muutis teleajakirjanduse maastikku.