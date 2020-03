Suvise Beach Grindi peaesinejad on Don Diablo, Sub Focus, Nublu ja Cartoon

Beach Grind toimub tänavu kaheksandat korda ning korraldajate sõnul tuleb festival sel aastal suuremalt kui varem. "Sel aastal on meil võimalus laieneda festivalialaga osaliselt ka rannaalale, mis annab võimaluse luua võimsamaid produktsiooniahendusi ja pakkuda publikule suuremat elamust. Sarnaselt eelmisele aastale on terrassiala päevasel ajal kõikidele avatud ja muudame selle mõnusaks lounge'iks, kus saab suve ja Pärnu randa nautida" rääkis Kaarel Sein, üks Beach Grindi korraldajatest.

Beach Grindi peaesinejad on Hollandist pärit Don Diablo ja Sub Focus Suurbritanniast. "Mul on ääretult hea meel, et maailma tippartistid on otsustanud esineda just Beach Grindil. Konkurents on kõva ning artistidel tuleb suvel teha valik vaid käputäie nädalavahetuste vahel," tunnistas Kaarel Sein. Üle mitme aasta astub lavalaudadele äsja taasühinemisest teada andnud Cartoon, kelle lugu "On & On" on kogunud üle 300 miljoni kuulamise ja on võitnud Drum & Bass Arena auhinna.

Lisaks esinevad tänavu Eesti muusikauhindadel puhta töö teinud Nublu, Võsu räpipunt 5Miinust ja kõrge lennuga elektroonilise muusika duo Wateva. Plaadimasinate taga võtavad koha sisse ka peosarja Grind residendid ja sõbrad: MHKL & Jozels, Coverk x Byte, Imaginary Friends, Denry, Majestim, nix&jonny, PhilGood ja Mirson. Kohal on ka peosari Bianca, keda esindavad DJ-d L2ti & Parx, Saulus & Kass ning QrX.

Beach Grind toimub 10.–11. juulil Pärnus.