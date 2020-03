Uku Suviste võitis kõik Eesti Laulu telefonihääletuse voorud

Uku Suviste võit laupäeval toimunud Eesti Laul 2020 finaalis oli mäekõrgune – kokku helistati võidulaulu "What Love Is" poolt 33 582 korda. Uku Suviste kogus enim telefonihääli ka finaali esimeses voorus ja poolfinaalis.

Eesti Laulu superfinaalis läksid vastamisi Uku Suviste looga "What Love Is", Jaagup Tuisk looga "Beautiful Lie" ja Anett x Fredi looga "Write About Me". Suvistele tagas võidu 33 582 häält, teisele kohale jäi Jaagup Tuisk 7944 häälega ja kolmandale kohale Anette x Fredi 7690 häälega.



Uku Suviste kogus enim telefonihääli ka Eesti Laulu finaali esimeses voorus, kui tema poolt helistati 16 880 korda. Sarnaselt superfinaalile oli telefonihääletuse esimeses voorus populaarsuselt teine Jaagup Tuisk 5259 häälega, talle järgnes Egert Milder 5005 häälega. Kokku hääletati esimeses voorus 47 082 korda, edasine pingerida oli järgnev: Anette x Fredi (3469 häält), Traffic (3271 häält), Inger (2762 häält), Synne Valtri feat. Väliharf (2758 häält), Shira (2236 häält), Stefan (1948 häält), Laura (1504 häält), Rasmus Rändvee (999 häält) ja Uudo Sepp (991 häält).

Finaal Autor/allikas: ERR



Eesti Laulu esikolmiku otsustas rahvusvaheline žürii koos publiku häältega. Žürii esikolmiku moodustasid Anette x Fredi, Jaagup Tuisk ja Shira, neile järgnes neljandana Uku Suviste. Rahvusvahelisse žüriisse kuulusid tänavu Brian Henry (UK), Sylvia Massy (USA), Kazka (Ukraina), Kimbra (Uus-Meremaa), Felix Bergsson (Island), Prince Charles Alexander (USA), Mads Endgaard (Taani), Fredi Lunden (Soome) ja Daniel Cantor (USA).



Uku Suviste toetus oli ülekaalukas ka poolfinaalides. Teises poolfinaalis üles astunud Suviste poolt hääletati 5570 korda. Teise poolfinaali paremusjärjestus pärast žürii ja rahvahääletuse kokku liitmist oli järgmine: Jaagup Tuisk, Uku Suviste, Traffic ja Inger. Teisest poolfinaalist pääsesid telefonihääletusega edasi Shira (1947 häält) ja Uudo Sepp (1760 häält). Telefonihääletusel jäi kolmandaks Viinerid 1710 häälega.

2. PF 1. hääletusvoor Autor/allikas: ERR

2. PF 2. hääletusvoor Autor/allikas: ERR



Eesti Laulu esimese poolfinaali pingerida pärast esimest vooru oli Anette x Fredi, Egert Milder, Synne Valtri feat. Väliharf ja Rasmus Rändvee. Neist enim kogus publikuhääli Synne Valtri feat. Väliharf. Teises voorus toimunud telefonihääletusel kogusid enim hääli Stefan (2034 häält) ja Laura (610 häält), napilt jäi finaalist kõrvale Renate 599 häälega.

1. PF 1. hääletusvoor Autor/allikas: ERR

1. PF 2. hääletusvoor Autor/allikas: ERR

Eesti Laulu võitja Uku Suviste esindab Eestit maikuus Rotterdamis toimuval Eurovisioonil, Eesti astub looga "What Love Is" võistlustulle teises poolfinaalis 14. mail.



Kõiki Eesti Laulu finaalis ja poolfinaalides esitatud lugusid näeb Eesti Laulu kodulehel www.eestilaul.ee.