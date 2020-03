Jüri Pihel: spetsiaalselt toodetud eurolaulu riskid on palju suuremad

"Ma ei usu sellesse laulu nüüd liiga palju," sõnas Jüri Pihel Raadio 2 hommikuprogrammile antud intervjuus Eesti Laulu võidulaulu "What Love Is" kommenteerides.

Piheli sõnul tuleks ära lõpetada jutt, et tehakse Eesti Laulu ja siis alles vaadatakse edasi, kas see võiks ka Eurovisioonile sobida. "Uku laul tõenäoliselt on ikkagi selgelt sihitud mingite turgude jaoks. Ma ei usu, et sellel Eesti muusika või Eesti Lauluga, peale selle, et Uku on minu hea sõbra poeg, nüüd pistmist on."

Pihel on kindel, et Eurovisioonil on siiski üsna ennustamatu, mis täpselt mingil aastal läbi lööb. "Kui toodad spetsiaalset eurolaulu, siis riskid on palju-palju suuremad. Võib-olla on üks rahvas, üks žürii, kes on äraostetav rohkem kui teine. Võib-olla tõesti saad sa sealt mingid punktid kätte," selgitas ta, kuid lisas, et rahvale meeldimise ja tõelise popmuusika osas pole sellel kõigel eriti palju pistmist.

Igal aastal murrab Piheli arvates ca 40 Eurovisiooni-loost umbes kaks end inimeste teadvusse. "Need ei pruugi olla võidulood, aga mõned neist on ikka väga-väga head."