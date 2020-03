Uku Suviste oma võistluslaulust: taolised lood on Eurovisioonil aastakümneid kõlanud

Uku tunnistas "Vikerhommikule" antud intervjuus, et juba loo "What Love Is" valmimise ajal püüti kurssi hoida mõttega, kuhu see võiks edasi jõuda. "Eks loomulikult sai mõeldud võimalikult kaugele," tunnistas ta, et Eurovisioonile jõudmine on juba algusest peale meeles mõlkunud.

"Taolised lood on aastakümneid kõlanud ja eks muusikas on üldse raske midagi täiesti värsket ja uut luua," tõdes laulja, et tema võistlusloole sarnaseid palu on eurolaval varemgi ette tulnud. "Taoliste lugudega on Eurovisioonilt häid kohti toodud."

Uku nimetas oma võistluslaulu märksõnadeks tugevat jõulisust ja romantilisust.

Õige pea on Suviste Eestis tagasi ja kohtub juba Eesti Laulu tiimiga, et panna paika esialgsed plaanid, kuidas edasi minna. Loomulikult on abiks ka laulu produtsent Filipp Kirkorov.