Tanel Padaril ilmus uus singel "Sinu aeg"

"Tavaliselt ei ole kombeks toimivale loole nii kiiresti uut materjali peale anda, aga olukord nõudis seda. Pakuti suurepärast võimalust esitleda midagi uut suure vaatajaskonnaga Eesti Laulu finaalis ja tuli kiiresti reageerida," ütles loo autor Tanel Padar, kelle eelmine singel "Tartust Pariisi" endiselt kuuljaid kogub.

Uus lugu "Sinu aeg" sündis mitmete muusikute koostööna ning katsetati erinevaid vorme. Padar lisab, et talle meeldib flirtida erinevate stiilidega ning lõppversioon on paljuski mõjutatud laulu tekstist, mille autoriks on üle pika aja taas Aapo Ilves.

See duo on kirjutanud koos hulganisti tuntud hitte nagu "Ootab veel palju ilusaid maid", "Tee midagi", "Võta aega", "Kuu on päike" jne. Kaks viimast on pärjatud R2 aasta hiti tiitliga.

"Sinu aeg" muusika kirjutasid Tanel Padar, Oliver Rõõmus, Joonatan Siiman. Sõnad: Aapo Ilves.