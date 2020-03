Tudengijazz vallutab Eesti linnad

TUJA 2020 avaüritus toimub Tallinnas Balti Jaama lähistel Sveta Baaris 4. märtsil algusega kell 20, kuhu kirsiks tordil on valitud alternatiivsema hõnguga jazzkollektiivid. Sel õhtul on muusikalises menüüs jazzhop, eksperimentaaljazz, popigruuvid ja improvisatsiooniline proge.

Tudengijazzil astuvad üles Ingrid Rabi Kvintett, Tobias Tammearu Trio feat Allan Jürgens, Pihlap.uud, Titoks, Miss Rei Group, Sideman (FRA/DNK), The Nosolum (LTU), Equinox Trio (FRA), Kongle Trio (NOR), Bright Moon (SWE), Dark Sun (SWE).

Tudengijazz on rahvusvaheline tudengite rütmimuusikafestival, mis on pühendatud muusikat õppivatele noortele ja nende värsketele ideedele. Festivali eesmärgiks on anda tudengitele võimalus õppida esinemiste kaudu, tutvustada noortele jazz-muusikat ja toetada rahvusvahelisi ühisprojekte. Aastast 2011 on Tudengijazzi ametlikuks korraldajaks olnud Eesti Jazzliit, kelle eesmärgiks on Eesti jazz-muusika arendamine ja edendamine kodu- ja välismaal.