Jessie Ware avaldas esiksingli uuelt albumilt

Jessie Ware teatas, et annab 5. juunil välja uue albumi "What's Your Pleasure?", kus teevad teiste hulgas kaasa Kindness, ansamblist Metronomy tuntud Joseph Mount, James Ford, Midland jt.

Ühes uudisega uuest albumist andis Ware välja ka videosingli "Spotlight", mille on lavastanud Jovan Todorovic ning mis on üles filmitud endise Jugoslaavia kommunistliku poliitiku ja valitseja Tito sinises privaatrongis Serbia pealinnas Belgradis, vahendab Pitchfork.

"What's Your Pleasure?" on Ware'i neljas album ja järg 2017. aastal ilmunud albumile "Glasshouse". "Super tunne on taas muusikat teha, vahepeal on juhtunud nii palju asju. Pööraseid ja põnevaid asju, aga olen väga õnnelik, et olen tagasi tegemas seda, mida kõige enam armastan," märkis Ware oma avalduses.