Moelooja Triin Kärblane ei mõista unisex-moodi: me ei pea välja nägema kesksoolised

"Kui me oleme loodud meesteks ja naisteks, siis miks me üritame olla võimalikult sarnased? Naise ilu on nii ilus, et seda tuleb maksimaalselt välja tuua. Me ei pea olema kesksoolised. Aga see on puhtalt minu enda tunnetus," selgitas Kärblane

Tema eesmärk ei ole teha seda, mida kõik teised teevad, märkis ta. "Ma teen seda, mis minu seest tuleb. See tuleb teisest kohast. Mina pean olema lihtsalt avatud ja selle endast läbi laskma."

Moelooja Triin Kärblane saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Kärblase enda riidekapis on vaid üks paar teksaseid ja mitte ühtegi T-särki. "Mul on väga raske osta poest riideid just seetõttu, et ma saan aru, et rõivas ei ole lihtsalt kehakate. Mina kannan oma riideid pigem selle mõttega, et nad annavad mulle midagi juurde, toetavad mind," selgitas ta.

"Naise ilu on nii ilus, et seda tuleb maksimaalselt välja tuua. Me ei pea olema kesksoolised."

Milaano moe-show oli võta-või-jäta moment

Milaano moenädalal osalemisest rääkides tunnistas ta, et see kõik on nii aukartust äratav, aga samas talle praegu nii loomulik. Muidugi on hull tänutunne. Lihtsalt nii äge asi." Ta märkis, et ega tema ka ei tea, kuidas see kõik võimalikuks sai.

"See oli minule tohutu üllatus. See juhtus tegelikult 2,5 nädalat enne Milaano moenädalat." Ta aimas, et ilmselt öeldi kellelegi viisa ära ja seepärast käis kõik väga kiiresti. "Mul oli mõtlemisaega üks päev ja otsustasin, et sellist võimalust ei saa käest lasta."

Moelooja Triin Kärblane saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Kärblase sõnul on see olnud tema väga suur unistus. "Loomulikult ma oleks tahtnud rohkem aega, et ette valmistada vaimselt ja igatepidi. Aga see oli võta-või-jäta moment."

Ta rääkis, et kuna Itaalias on koroonaviiruse puhang, siis kannatasid seetõttu ka mõned nende avalikud üritused, mis tühistati. Tema otsustas aga, et tema koroonaviiruse-paanikaga kaasa ei lähe. "Ma tunnen end tõesti väga tervena. Eks ma jälgin ennast, aga ma ei taha endale tõesti ka mingeid asju külge mõelda või paanikasse minna."

"Mul oli mõtlemisaega üks päev ja otsustasin, et sellist võimalust ei saa käest lasta."

Mängib rohkem tunde kui vormiga

Tagasiside tema moeetendusele oli väga mõnus, märkis Kärblane. "Ma olin väga tänulik kõigile, kes ütlesid, et kui äge see oli. Ma sain aru, et ma kompositsiooniliselt või visuaalselt võrreldes teiste disaineritega olin tagasihoidlikum, aga mõnus sisemine sära ja detailiderohkus oli minu trump."

Ta usub, et läks hinge just nendele, kes seda tunnetasid. "Seda jumalanna-hingust, mida mina läksin sinna tegelikult viima. Ma ei mängi võib-olla nii palju selle vormiga kuivõrd just selle tundega."

Moelooja Triin Kärblane saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Kärblane meenutas, et esile tõsteti filigraansust ja ajaloohõngu. "Ma ei tee ju mingisugust mainstream-moodi. Minu käekiri on natuke ajastuhõnguline, seetõttu ma imeliselt sobisin sinna keskkonda. See atmosfäär oli täiesti ulmeline minu jaoks." Ta lisas, et kui ta sinna kohale jõudis, siis ta tundis, et see on tema eelmise elu kodu.

"Kui naine lõpuks otsustab selle kleidi endale osta, siis ta tegelikult tunneb, et see ei ole lihtsalt üks kleit kleitide reas, vaid sellel on sümbolistlik tähendus."

Loodab, et tema kleidid pärandatakse edasi

Tema kümnest kleidist koosnev kollektsioon kandis nime Portaal. "Iga kollektsioon on minu jaoks ühe naisarhetüübi, ikooni või naisaspekti kogemine minus endas. See viimane kollektsioon oli jumalanna kogemine iseendas."

Ta märkis, et teeb oma riideid lootusega, et need pärandatakse edasi järgnevatele põlvedele. "Kui naine lõpuks otsustab selle kleidi endale osta, siis ta tegelikult tunneb, et see ei ole lihtsalt üks kleit kleitide reas, vaid sellel on sümbolistlik tähendus," selgitas ta.

Moelooja Triin Kärblane saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

"Sellisel juhul naine ei viska seda nii kergekäeliselt ka ära. See on see, millega mina n-ö päästan seda maailma. Kui sa oskad suvalise asja, siis sul on täpselt sama suva see ka ära visata," leidis Kärblane.