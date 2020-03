Singer Vinger Ultima Thulet mõminaräppi tegemas kuulda ei tahaks

Singer Vingerist ja Ultima Thulest saab rääkida kui sõprusbändidest, kes on üksteisele algusest peale juba meeldinud. "Juba isegi varem, võiks öelda," sõnas Ultima Thule laulja ja kitarrist Riho Sibul.

"Me oleme koos raamatukogudes käinud ja istunud," meenutas Singer Vingeri kitarrist Roald Jürlau. Samal ajal on Hardi Volmer teinud Ultima Thulele nt ühe muusikavideo ("Bad Boys") ja kirjutanud isegi laulusõnu. "Aga need kõik jäävad kuhugi 90. aastatesse," sõnas Volmer. "Aga see oli tore jah, et sai teha filmilindi peale."

Ultima Thule ja Singer Vinger saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Video sai tehtud ajal, kui neil oli vaja Kanadas kuulsaks saada ja selleks tuli teha ingliskeelne lugu. "See oli pikka aega ainuke Eestis tehtud klipp, mida kedrati välismaa telejaamades," meenutas Volmer.

Bänditegu rohkem klubiline tegevus

Jürlau tunnistas, et praegusel ajal kipub bänditegemine olema rohkem klubiline tegevus. Ultima Thule bassimängija Raul Vaigla tunnistas, et ei viitsi enam ka hilja öösel mängida. "Õnneks päris poole kolmesed ajad on läbi juba," tõdes Jürlau.

Volmer rääkis, et nad said just Singer Vingeriga sisse mängitud plaadijagu uusi lugusid, et lõpetada oma salvestuskarjäär. "Me alustasime vinüüliga ja lõpetuseks on ka vinüül, mida keegi muidugi ei vaja, aga ilus on lõpetada vinüüliga."

Kuigi Ultima Thule praegu ise uut plaati ei valmista, tunnistas Vaigla, et Volmeri jutt ajab selle isu peale küll. Praegust materjali on Singer Vinger teinud peaaegu kolm aastat, märkis Jürlau. "Eks tänavuse aasta jooksul vast näeb ilmavalgust ka," lisas ta.

""Mood on mööduv, stiil on igavene," - Riho Sibul

Tegevust lõpetada Singer Vinger ei plaani, samuti ei plaani nad lõpetada ka lugude väljaandmist. "Aga siis tulevad need üksikute lugudena nagu peab. Nii nagu see business tegelikult käib. Ega plaati naljalt tänapäeval ei tehta."

Ultima Thulet mõminaräppi tegemas kuulda ei tahaks

Jürlau märkis, et moodne muusikaelu on 30aastase tegutsemisaja jooksul tunginud nende muusikasse pidevalt. "Aga me oleme sellele vastu seisnud."

"Mood on mööduv, stiil on igavene," lisas Riho Sibul.

"Ei saa sellega kaasa joosta. Ultima Thule mõminaräppi eriti kuulda ei tahaks," märkis Jürlau. Volmer sõnas, et kui tajud, et miski on oma, siis on nutikas katsuda teha seda oma asja, mille peale ka võõras inimene eemalt saab aru, et see on Singer Vinger.

"See vagun on juba nii suur ja sügav, et sealt välja ei saa," tõdes Vaigla Ultima Thulele mõeldes.

"Kui prevalveerima hakkab üks stiil – mõminaräpp – siis on midagi ikka viltu." - Hardi Volmer

Praeguse aja muusikast rääkides tõdes Volmer, et on hea, kui pilt on kirju. "Aga kui prevalveerima hakkab üks stiil – mõminaräpp – siis on midagi ikka viltu," sõnas Volmer.

Vaigla nii pessimistlik ei oleks ja Sibul märkis, et noori fantastilisi muusikuid on Eestis piisavalt palju, nublu muusikat ta kuulnud ei ole. "Võib-olla ma olen kuulnud, aga ma ei tea, et see on nublu," lisas Sibul.

Volmer tõdes, et praegust aega Singer Vingeri menuajaga kõrvutada ei saa. "Seal ongi see moment asja juures, et ajad olidki teised ja populaarsus tekkis teistpidi, teistmoodi ning teiste vahenditega."

Pärast ühiskontserti Singer Vingeriga suundub Ultima Thule oma 33. tegutsemisaasta kontsertturneele.