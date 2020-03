Raivo Suviste: Uku teekond selle hetkeni on olnud väga raske

Uku Suviste isa, teleprodutsent Raivo Suviste tõdes saatele "Hommik Anuga", et Uku teekond Eesti Laulu võiduni on olnud tegelikult väga raske.

"Ta on väga palju pingutanud, väga palju endast andnud. Ma arvan, et ta on üks väheseid, kes on endasse nii palju investeerinud, töötanud. Mul on tõsiselt hea meel," sõnas ta.

Raivo Suviste tunnistas, et tal on oma hääle kähedaks hõisanud. "Aga see on võib-olla ka sellest, et klomp on kurgus."

Uku Suviste märkis, et sellest hetkest, kui tema isa aru sai, et tal on muusikaga tõsi taga, on ta olnud tema taga igal sammul ja teda toetanud. "Ilmselt tema emotsioon ja pilk räägib enda eest," märkis Uku isa rõõmupisaratele viidates.