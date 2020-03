Eesti sisenes Eurovisiooni ennustustabelisse 22. kohal

Laupäeval selgus, et Eestit esindab tänavu Eurovisioonil Uku Suviste looga "What Love Is", mis sisenes võistluslugude ennustustabelisse 22. kohal.

"What Love Is" on edetabelis Poola ("Empires", mida esitab Alicja Szemplińska) ja möödunudaastase võitja Hollandi (esitaja Jeangu Macrooy) vahel ning selle võidutõenäosuseks peetakse 1 protsenti. Ennustustabeli esikohta hoiab Leedu võistluslugu "On Fire", mida esitab The Roop ja mille võidutõenäosus on 11 protsenti.

Kogu tabelit ja selle muutuvat seisu saab jälgida siin.

Eesti esineb Eurovisiooni teises poolfinaalis. Eestiga astuvad samas poolfinaalis üles Austria, Tšehhi, Kreeka, Island, Moldova, Poola, San Marino, Serbia ning Albaania, Armeenia, Bulgaaria, Taani, Soome, Georgia, Läti, Portugal ja Šveits.

2020. aasta Eurovisiooni lauluvõistlus toimub 12., 14. ja 16. mail Hollandis, Rotterdamis.