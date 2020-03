Tungal, Turovski ja Ernits tutvustavad loomaaias ühiselt valminud lasteraamatut

Aleksei Turovski on Eesti zoosemiootik, etoloog, parasitoloog, autor, lektor ning tema enda sõnul "monomaniakaalne zooloog", kes on tegelenud looduse ja loomade käekäigu populariseerimisega suurema osa oma elust. Mida paljud aga ei tea, on see, et möödunud sajandil kooli saanud bioloogidele omaselt on Aleksei Turovskil ka oskus loomade joonistamises.

Zooloog Aleksei Turovski joonistamas. Autor/allikas: Mattias Turovski

Illustreerinud enamuse oma raamatutest, viljeleb Turovski sürranimalismi ehk loomade anatoomiliselt korrektset kujutamist sürrealistlikus kontekstis. Loomaaia keskkonnahariduskeskuse fuajees avatav näitus "Zoontoloogia" toob ülevaate kunstniku töödest läbi aastakümnete, millest enamik on pärit 1980. aastatest.

Näituse avaõhtul esitlevad Leelo Tungal, Aleksei Turovski ja Heiki Ernits enda sulest ilmunud uut lasteraamatut "Kati, Carl ja isevärki farm", mis tutvustab lugejatele koduloomi ja nende hingeelu. Üritusel saab kuulda autorite kolmiku muljeid raamatust ja selle tekkeloost.

Loomaaia keskkonnahariduskeskus asub lääneväravas, aadressil Ehitajate tee 150.