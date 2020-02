Galerii | Uku Suviste pressikonverentsil: Venemaa häältele liialt ei looda

Nii kodu- kui ka välismaiste ajakirjanike ees jagas Uku esimesi emotsioone pärast pingelist võitu. Superfinaalis oli laulja vastamisi Jagup Tuisu ning Aneti ja Fredi looga.

Suviste on rõõmus, et tema loos on oma sõna öelnud sekka ka Vene superstaar Filipp Kirkorov, kuid ei mõtle võimalikule karjäärile Venemaal. "Praegu on tähtis keskenduda sellele, et me lähme esindama Eestit. Meil on kaasas tore ja hea tiim ja meil on ka olemas Venemaalt arvamus," ütles Suviste.

Suviste jätkas, et Eurovisioonil ta Venemaa häältele liialt ei looda, sest iga riik saab anda maksimaalselt 12 punkti. Suviste sõnul tasub loota ainult sellele, et Eurovisioonil antakse endast parim. "Parandame seda, mida parandada annab ja anname endast parima."

Suviste avaldas, et Eesti Laulul elas talle kaasa isa Raivo, kellel tuli poja võidu peale pisar silma. "Ta on mulle nii pikalt kaasa elanud kõigele, mis ma teen," oli Suviste isale tänulik.