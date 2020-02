Suviste selgitas Raadio 2 otse-eetris, et on Eurovisioonile üritanud pääseda oma paarkümmend korda ning lõpuks sai see teoks. "Kes tahab olla elu lõpuni teine," ütles Suviste, kes eelmisel aastal Victor Crone'i järel teiseks jäi.

Muusik lisas, et praegu minnakse edasi täiesti uuelt lehelt ning vaadatakse Eesti Laulu etteastele kõrvaltpilguga. "Kuna me oleme poolfinaali ja finaali läbinud ja kõiki oma lavashow'sid täiendanud ja parandanud, see on see hetk, kus tuleks võtta sammuke tagasi ja tõmmata kõik nulli ning korra mõelda selle mõttega kastist välja, et me poleks kinni kindlas kontseptsioonis, sest võib-olla me oleme siis piirides," põhjendas Suviste, kuid ei osanud veel öelda, mis muudatusi Eurovisiooniks tehakse.

Suviste rõhutas, et lugu on olemas ja loo mõte jääb samaks, seda muuta ei kavatseta.

Suviste lavashow hulka kuulus tänavu 250 küünalt ja hulgaliselt taustajõude. Suviste tõdes, et Eesti Laulu auhinnaraha polnud aga põhjus, miks ta võistlusele tuli. "Tõsi, mu eelarve oli sutsu väiksem küünalde tõttu kui eelmisel aastal ilutulestiku tõttu. Eks meil oli ka kulutusi, mul on väga kallid tiimiliikmed, igas mõttes," selgitas Suviste.

Suviste lisas, et konkursi võit pole talle veel päriselt kohale jõudnud. "Vaikselt alles hakkavad saabuma emotsioonid ja praegu veel on asi segane, tõesti on segane," lausus ta.

Suviste lisas, et aimdus võimalikust edust tekkis tal pärast žürii hääli. "Tekkis aimdus, et tõenäoliselt on võimalik saada kolme hulka pärast žürii tulemusi, aga rohkemat ma ei tahtnud mõelda ega teada," ütles Suviste.