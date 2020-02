Liigaasta 29. veebruar on üks eriline päev just neile, kes on sellel päeval sündinud. Nemad saavad oma sünnipäeva tähistada üle nelja aasta. Üks Saaremaa ettevõte otsustas hetke ajel, et kingib kõigile saarlastest 29. veebruari sünnipäevalastele tordi.

"Meieni jõudis 16 sünnipäevalast, kes andsid endast kas ise märku või siis keegi sugulastest, kes nägi meie toredat kampaaniat. Ja eile ma andsin juba ühe tordi üle ühele tüdrukule, kes sai täna 8-aastaseks ja peab oma teist sünnipäeva. Temale tuli see üllatusena, ema tõi ta kohale ja andsime tordi ja lilled üle," muljetas ideega välja tulnud Saaremaa Tarbijate Ühistu tootmise ärijuht Juss Lindmäe.

Aga nagu ikka, elu on täis üllatusi, ja reedesed andmed laupäeval enam paika ei pidanud. Kui reedeks oli teada, et 29. veebruaril on 16 sünnipäevalast, siis hommikuks oli neid Saaremaal juba 17.

Esimene käik võetigi ette Kuressaare haigla sünnitusosakonda.

"Me tegime kiirreageerimisüksuse ja tõime juba pisikesele ka tordi ja lilled ära. Nii et saab oma esimest sünnipäeva kohe tordiga pidama hakata," kommenteeris Lindmäe.

"Kendra, jah, on väike tüdruk," tutvustas vastsündinu isa Erkki Vinn värsket saarlast.

Kendra muidugiei tea veel sellest asjast midagi, et tema päris järgmine sünnipäev on alles nelja aasta pärast.

Samamoodi saab ka proua Hille pidada alles üsna väikese numbriga sünnipäeva. Tema arvutused näitavad, et ta on saanud umbes 20 korda õigel päeval sünnipäeva pidada.

"Ligi 20 vist. 20-aastane umbes olen!" hüüab proua Hille, kelle tegeliku vanuse väljaarvutamiseks tuleks see vanus neljaga korrutada.

Üle Eesti peaks 29. veebruaril oma sünnipäeva pidada saama umbes 850 Eesti elanikku. Umbes just seetõttu, et elu on täis üllatusi, nagu näitas väike Kendra.