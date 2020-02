Tanel Padar mainis, et nendel numbritel, mis finaali said, oli juba poolfinaalis kõik hästi. "Pisikesi nüansse on lisatud ja show on tehtud Saku suurhalli jaoks, näeb väga vinge välja nii telekast kui ka kohapealt," tõdes ta ja kinnitas, et Eesti Laul 2020 finaali peale hakkavad võistlema mees ja naine. "Ma tahaks loota, see oleks igati õiglane."

Samas tõdes 2001. aastal Eurovisiooni lauluvõistluse võitnud Padar, et seekordsele edasipääsejale on tal raske mingeid soovitusi anda. "Kui sa vihjad sellele, et mul võiks selline kogemus tagataskust võtta olla, siis mul on ammu teised püksid ja seal tagataskus ei ole mitte midagi," kinnitas ta ja lisas, et kõige olulisem on samas see, et kuni lõppvõistluseni tuleb looga väga palju vaeva näha. "Sellisel juhul ei pea laval olles enam ühegi detaili peale mõtlema, sa oled looga üks."