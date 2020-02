Žürii punktid:

Anett x Fredi 87

Jaagup Tuisk 65

Shira 58

Uku Suviste 56

Stefan 48

Traffic 46

Egert Milder 38

Uudo Sepp 38

Inger 32

Rasmus Rändvee 23

Synne feat. Väliharf 19

Laura 12

Žürii:

Kimbra – Uus-Meremaa laulja, produtsent, laulukirjutaja, näitleja ja modell. Võitis lauluga "Somebody That I Used to Know" aastal 2013 kaks Grammyt koostöös Gotye'ga.

Brian Henry – UK, Londoni Kaasaegse Muusika Akadeemia produtseerimise õppejõud. Tema koostöö pagasist leidub nimesid nagu Chaka Khan, Brand New Heavies jt. Klahvpillimängijana on ta tuuritanud ümber maailma koos Kool and the Gangi, Jimmy Sommerville'i, Belinda Carlisle, Soul II Souli ja paljude teiste tippmuusikutega.

Sylvia Massy – USA muusikaprodutsent ja helitehnik. Tema stuudiost ja käe alt on läbi käinud Johnny Cash, System of a Down, Red Hot Chili Peppers ja veel rohkelt raskemat rokki viljelevaid bände. Tema poolt on produtseeritud ka ansambli TOOL debüütplaat, mis saavutas kohe duubel-plaatinum müüginumbrid, st seda müüdi üle kahe miljoni eksemplari.

Prince Charles Alexander – USA muusikaprodutsent ja Berklee College'i produtseerimise õppejõud. Tema produtseeritud plaat on võitnud Grammy parima Soul Gospel albumi eest. Tema käe alt on läbi käinud artistid nagu Aretha Franklin, Sting, Usher, P.Diddy, Boys II Men ja palju teisi maailma tippe.

Felix Bergsson – Islandi teleprodutsent ja laulja, kes viib läbi Islandi kohalikku Eurovisiooni lauluvõistlust.

Kazka – Ukraina popbänd, kelle hitt "Plakala" jõudis Shazam TOP 10-sse. Laulu on youtube's kuulatud üle 300 miljoni korra, mis teeb sellest läbiaegade enim mängitud Ukraina bändi.

Mads Endgaard – Taani laulja, muusikaprodutsent ja teleprodutsent. Taani kohaliku Eurovisiooni lauluvõistluse, Dansk Melodi Grand Prix produtsent.

Fredi Lunden – Soome, plaadifirma Warner Music Finland A&R ehk inimene, kes värbab uusi rahvusvahelise potentsiaaliga artiste ja hoolitseb nende kunstilise arengu eest. Ühtlasi on ta ka Soome superstaari Isac Ellioti isa.

Daniel Cantor – USA, Berklee College'i laulukirjutamise (songwriting) õppejõud ja muusikaprodutsent, kellel kliendiks on olnud Aerosmith. Ta on ta võitnud 14 kantrimuusika auhinda ja pärjati tänavu tiitliga "Parim USA laulukirjutaja".