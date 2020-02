Eesti Laul 2020 finaalis võistlesid tiitlile järgmised lood:

1. "Only Dream": esitaja INGER, loo autorid Inger Fridolin ja Karl-Ander Reismann;

2. "Young": esitaja Rasmus Rändvee, loo autorid Karl-Ander Reismann ja Rasmus Rändvee;

3. "By My Side": esitaja STEFAN, loo autorid Karl-Ander Reismann ja Stefan Airapetjan;

4. "Majakad": esitaja Synne Valtri feat. Väliharf, loo autorid Synne Valtri, Jaanus Viskar, Toomas Laur, Gert Gregor Källo ja Aapo Ilves;

5. "I'm Sorry. I Messed Up": esitaja Uudo Sepp, loo autor Andrei Zevakin;

6. "What Love Is": esitaja Uku Suviste, loo autorid Uku Suviste ja Sharon Vaugh;

7. "Out In Space": esitaja SHIRA, loo autorid SHIRA ja Karl-Ander Reismann;

8. "Write About Me": esitaja Anett x Fredi, loo autorid Frederik Küüts ja Anett Kulbin;

9. "Beautiful Lie": esitaja Jaagup Tuisk, loo autor Jaagup Tuisk;

10. "Üks kord veel": esitaja Traffic, loo autorid Victor Crone, Fred Krieger, Vallo Kikas ja Stig Rästa;

11. ."Georgia (On My Mind)": esitaja Egert Milder, loo autorid Kaspar Kalluste, Matteo Capreoli ja Egert Milder;

12. "Break Me": esitaja Laura, loo autorid Janne Hyöty, Jessica Hyöty ja Laura Põldvere.

Finaalkontserti juhivad Karl-Erik Taukar ja Tõnis Niinemets. Vaheklippides astuvad üles vennad Piusid.