Eestis näeb esimest korda Hollandi, Belgia ja Peterburi muuseumide maailmatasemel kollektsiooni vahakujudest. See on kuuks ajaks välja pandud Valga muuseumis.

Madame Tussaud' vahakujude muuseum ei tee filiaali Balti riikidesse ilmselt iialgi, kuid oma statsionaarne vahakujude muuseum võiks Eestis sellegipoolest olla, leiab väljapaneku kuraator ja meister Armen Arutjunjan.

Salvador Dali saab kõigepealt käe, siis värvid ja pintsli. Peaga läheb veel pisut aega. Ja Pavarotti näolt ei kao maailmakuulus naeratus isegi siis, kui skulptor ja näituse kuraator Armen Arutjunjan kuju osi üksteise külge kinnitab.

Vahakujude rändnäituse tegemine on üsna hulljulge ettevõtmine, sest figuurid on väga kallid ja väga õrnad.

"Kujud võetakse täiesti lahti ja pakitakse. Ära võetakse riided, keha küljest eemaldatakse käed ja pea. Kõik pakitakse eraldi," kirjeldas Valga vahakujude näituse kuraator Arutjunjan "Aktuaalsele kaamerale".

Amsterdami Madame Tussaud' ja Valga muuseumi väljapanekut eristab see, et kuna Valgas on ruumi vähe, pole üles pandud dekoratsioone, helitaustu ja muud, mis võiks Lady Gaga, Chaplini, Hercule Poirot' või piraadid "ellu äratada". Kujude teostuses aga pole vahet.

"Vahakujud kätkevad endas väga palju infot läbi persoonide. Olgu siis Leonardo da Vinci, Napoleon või kes iganes," kirjeldas Valga muuseumi direktor Neeme Punder.

Kes Amsterdamis, Londonis, New Yorgis või mujal Madame Tussaud' ukse taga piletijärjekorras seisnud, küsib nüüd, miks ei võiks maailmatasemel turismiatraktsioon olla ka kodusel Maarjamaal või Liivimaal? Koos mõne meie enda kangelase vahakujuga.

Kallis lõbu, sestap meil sellist muuseumi polegi. Ühe kuju tegemine maksab vähemalt 15 000 eurot.

Valga muuseumis on praegu väljas ligi 40 kuju, lihtne arvutus teeb summaks 600 000 eurot.

"Eestis on väga palju huvitavaid inimesi, kellest võiks vahakuju teha. Kuid mu üleskutsele pole keegi vastanud," tõdes Arutjunjan.

Näitusel on ka oma lastenurk, nii et "Jääajast" tuttavad tegelased ja teisedki on kohal.

Vahakujude autoreid pole võimalik nimetada, sest ühe kangelase figuuri teeb rohkem kui kümme meistrit.

Ainulaadne ja mitmel pool Euroopas menukaks osutunud väljapanek toodi Valga muuseumisse Riiast.