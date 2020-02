Harry Styles avaldas muusikavideo "Falling"

Videos esitab Styles lugu samal ajal, kui tema suurest klaverist voolab jugadena välja vett, mistõttu on ta loo lõpuks täielikult vee all ja asjad tema ümber on tõusnud veepinnale, vahendab Pitchfork.

"Fine Line" on Stylesi järjekorras teine stuudioalbum ja ilmus möödunud aasta detsembris.