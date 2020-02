Eesti Laulu finaal saab alguse uusversiooniga eelmise aasta võiduloost "Storm"

Kummardusena möödunud aasta võiduloole saab finaal alguse uue versiooniga laulust "Storm", mida koos finalistidega esitab WAF-koor ning solistina Margareth Mürk. Külalisartistidena lisavad finaalkontserdile värvi Anne Veski, Tanel Padar, Púr Múdd ja Karl-Erik Taukar.

ETV lülitub Eesti Laulu lainele kell 18.45, kui erisaates "Eesti Laul 2020. Finaali eel" toovad reporterid Jüri Muttika ja Heleri All vaatajateni kohtumised varasemate võitjatega. Heleri All suundub Rootsi külla möödunud aasta Eesti Laulu võitjale Victor Cronele ning Jüri Muttika läheb Estoniasse, kus proovisaalis jagab tänavustele finalistidele nõuandeid 2018. aastal Eestit Eurovisionil esindanud Elina Nechayeva. Ühtlasi saab vaataja kaasa elada tenniseheitlusele, mis toob ühel väljakul kokku saatejuhid Tõnis Niinemetsa ja Karl-Erik Taukari, esireket Anett Kontaveidi ning Mart Poomi.

Eesti Laulu paremik selgub žürii ja rahvahääletuse tulemusena, võitja otsustab rahvahääletus. Eesti Laulu finaali artistid esinemisjärjekorras koos hääletusnumbritega:

1. INGER: "Only Dream" – 9007001

2. Rasmus Rändvee: "Young" – 9007002

3. STEFAN: "By My Side" – 9007003

4. Synne Valtri feat. Väliharf: "Majakad" – 9007004

5. Uudo Sepp: "I'm Sorry. I Messed Up" – 9007005

6. Uku Suviste: "What Love Is" – 9007006

7. SHIRA: "Out In Space" – 9007007

8. Anett x Fredi: "Write About Me" – 9007008

9. Jaagup Tuisk: "Beautiful Lie" – 9007009

10. Traffic: "Üks kord veel" – 9007010

11. Egert Milder: "Georgia (On My Mind)" – 9007011

12. Laura: "Break Me" – 9007012

Hääletamine avatakse saate alguses, ühe kõne hind on 1,60 eurot.

SMS-i teel saab hääletada numbril 13013 – hääletamiseks tuleb sisestada sõnumisse laulu number.

Saku Suurhalli on oodata täismaja nii peaproovis kui ka õhtuses otsesaates, seetõttu soovitavad korraldajad koos turvafirmaga Meeskond Security külalistel saabuda varakult. Saku Suurhalli uksed avatakse finaaliks kell 17.30. Alaealiste laste vanematel palutakse oma laste tegemiste ja liikumistega kursis olla. Kontserdihallis on palju erinevaid konstruktsioone ja salvestustehnikat, mis nõuavad liikumisel tähelepanu.

"Üritusele on alkoholiga või joobesolekus sisenemine keelatud. Ürituse territooriumilt kõrvaldatakse külastajad, kes rikuvad avalikku korda, kontserdi sisekorda, segavad kontserdi kulgu või osalejaid," lisas Meeskond Security juht Eigo Sõster.

Eesti Laulu korraldajad soovitavad suurüritusele saabujatel tutvuda ka terviseameti ja Eesti perearstide seltsi soovitustega, kuidas käituda viirushaigustesse haigestumise korral ning haiguse korral keskenduda tervenemisele ning nautida otseülekannet kodustes oludes.

Eesti Laulu finaali otseülekanne Saku Suurhallist algab kell 19.30, kontserti vahendavad ETV, ETV+ ja Raadio 2. Veebi vahendusel saab Eesti Laulu jälgida ERR.ee portaalis. ETV erisaade "Eesti Laul 2020. Finaali eel" algab kell 18.45, Raadio 2 alustab ülekannet kell 17.05. Kella üheksaste Aktuaalse kaamera uudiste ajal teeb Saku Suurhalli otselülituse ETV2, kus on reporterid Mari Tamm ja Jüri Muttika.