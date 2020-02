Superfinaalis läksid vastamisi :

1. "What Love Is": esitaja Uku Suviste, loo autorid Uku Suviste ja Sharon Vaugh;

2. "Beautiful Lie": esitaja Jaagup Tuisk, loo autor Jaagup Tuisk;

3. "Write About Me": esitaja Anett x Fredi, loo autorid Frederik Küüts ja Anett Kulbin;

Välismaise žürii (Kimbra, Brian Henry, Sylvia Massy, Prince Charles Alexander, Felix Bergsson, Kazka, Mads Endgaard, Fredi Lunden, Daniel Cantor) hinnangul oleks edetabel välja näinud selline:

Anett x Fredi 87

Jaagup Tuisk 65

Shira 58

Uku Suviste 56

Stefan 48

Traffic 46

Egert Milder 38

Uudo Sepp 38

Inger 32

Rasmus Rändvee 23

Synne feat. Väliharf 19

Laura 12

Eesti Laul 2020 finaalis osalenute pingerida

4. "Georgia (On My Mind)": esitaja Egert Milder, loo autorid Kaspar Kalluste, Matteo Capreoli ja Egert Milder;

5. "Üks kord veel": esitaja Traffic, loo autorid Victor Crone, Fred Krieger, Vallo Kikas ja Stig Rästa;

6. "Out In Space": esitaja SHIRA, loo autorid SHIRA ja Karl-Ander Reismann;

7. "By My Side": esitaja STEFAN, loo autorid Karl-Ander Reismann ja Stefan Airapetjan;

8. "Only Dream": esitaja INGER, loo autorid Inger Fridolin ja Karl-Ander Reismann;

9. "Majakad": esitaja Synne Valtri feat. Väliharf, loo autorid Synne Valtri, Jaanus Viskar, Toomas Laur, Gert Gregor Källo ja Aapo Ilves;

10. "I'm Sorry. I Messed Up": esitaja Uudo Sepp, loo autor Andrei Zevakin;

11. "Break Me": esitaja Laura, loo autorid Janne Hyöty, Jessica Hyöty ja Laura Põldvere.

12. "Young": esitaja Rasmus Rändvee, loo autorid Karl-Ander Reismann ja Rasmus Rändvee;

Finaalkontserti juhtisid Karl-Erik Taukar ja Tõnis Niinemets. Vaheklippides astusid üles vennad Piusid.