Eesti Laulu finalistid hääletasid parimaks Anetti ja Fredi "Write About Me"

Eesti Laulu finalistidest olid viimastena oma punkte "Ringvaate" edetabeli jaoks andmas Synne Valtri ja Stefan, kes andsid mõlemad enim punkte Egert Milderi loole "Georgia (On My Mind)". Kokkuvõttes sai Eesti Laulu finalistidelt enim punkte aga Anetti ja Fredi lugu "Write About Me".

Stefan andis enim punkte Egert Milderi loole "Georgia (On My Mind)". "Kõik laulud on suht tugevad. Ma ei ütleks, et ükski siin on halvem kui teine, lihtsalt on mõned lood, mis lähevad mulle rohkem peale ja mida ma kuulaks ise ka."

Ta märkis, et sel aastal ei ole kedagi sellist, kes väga tugevalt silma paistaks. "Kõik on väga tasemel ja omaette head."

Stefani edetabel.

Synne Valtri andis samuti enim punkte just Milderi loole. "Egert Milderi lugu on olnud esimesest päevast minu totaalne lemmik. Ma ei tea, mis selles loos on, aga selles on tohutu suur jõud minu jaoks. Selline rahvaste ühendamise fenomen, mis mulle tohutult meeldib nagu kunagi olid laulud "We Are the World" jne."

Teisele kohale jõudis tal Uku Suviste, kes on tema sõnul lihtsalt võitja. "Ma arvan, et Ukul oleks nüüd aeg ära käia." Ingerile, Shirale ja Laurale jagas ta kõige vähem punkte seetõttu, et talle meeldivad poisid rohkem.

Synne Valtri edetabel.

"Ringvaate" Eesti Laulu võistluse pani kinni Anett ja Fredi looga "Write About Me", mis teenis kokku 102. punkti. Teisele kohale jõudis Egert Milder ja kolmandale Jaagup Tuisk looga "Beautiful Lie".