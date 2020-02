9aastane moekunstnik enda disainitud riide selgapanekust: super tunne

Kristelle iga päev enda tehtud riideid selga ei pane, aga enamasti küll. Kõige esimene riideese, mille ta disainis, oli roosa seelik, kuigi ta ei mäleta, kui vana ta siis oli, kui selle valmis tegi. Aga ta mäletab, kui pani esimest korda enda disainitud riide selga. "See oli super tunne."

"Ta istus 2aastaselt masina taha ja hakkas mind matkima kriidiga ja tahtis hirmsasti kääre kätte saada," meenutas Kristelle ema Kätlin Karu "Ringvaates".

"Ma küsisin ema käest, et kas ta saaks mulle masina anda, et ma saaksin ka õmmelda," märkis Kristelle. Tema ema sõnul õppis tüdruk üsna ruttu masina kasutamise ära ja hakkas väikseid nn tutsukesi valmis õmblema. "Need on väiksed tükid kangajääkidest, mis ta ise lõikas ja masina alt läbi lasi. Sellest saigi kõik alguse," selgitas Kätlin Karu.

Edasi tulid juba riided. "Ta muudkui vorpis neid ja mingil hetkel hakkas ka joonistama ning siis mul tekkiski idee, et võiks teha Kristelle Disaini."

Kristelle tunnistas, et talle meeldivad kirjud asjad ja ka kooli minnes paneb end võimalikult kirjult riidesse. "See näitab, et mul on sel päeval tuju hea." Tema klassikaaslased ütlevad, et see pole väga ilus, aga tema kannab neid riideid sellegipoolest. "Ma kannan seda, mis mulle meeldib."

Kui nad alguses tegid ateljees riideid väikestele, siis nüüd tulevad Kätlin Karu sõnul juba ka täiskasvanud ja ütlevad, et tahavad ka samasugust saada. "Kuna meil on igal asjal väike kiiks juures, siis see on natuke teistmoodi."

Õpetanud emale püsivust

Kätlin Karu tunnistas, et vahel tundub talle mõni asi ka väga totter. "Aga kui ma ta ära teostan, siis tundub see ikka väga äge." Lõikamine ja joonistamine on tema sõnul Kristelle jaoks teraapiline tegevus. "Liigesed liiguvad kogu aeg. See on hästi oluline."

Kristelle põeb üht väga valusat haigust – kroonilist liigesepõletikku, mis kohati tema päevad päris keeruliseks teeb. "Ma ei tohi palju hüpata ega joosta. Joosta ma võin, aga mitte liiga palju, sest mul võivad hakata õhtul jalad valutama," rääkis ta.

Tema ema sõnul ei saa ta mõni hommik isegi voodist välja. "Nüüd on lihtsamaks läinud. Nüüd on ta suurem ja talub seda paremini. Aga väiksena pidi teda kogu aeg tassima."

Praegu saab Kristelle süste, mis on teda Kätlini sõnul palju aidanud. Kristellelt on Kätlin õppinud püsivust. "Ta on meeletult kannatlik. Mõni võib-olla lükkaks asja kõrvale, aga tema ei jäta jonni ja pusib edasi, kuigi tal võib olla vahepeal päris halb."

Kristelle ei lase tõesti valudel end segada ja nüüdseks on Kristelle Disainist välja arenenud lausa moekool.