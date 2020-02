Kogemustega muusikud teavad, et suure saali akustika paneb mängijad teistsugusesse olukorda kui see on tavapärases harjutusklassis või kooli laval. Mõnele pillile tuleb see kasuks, ent mitte kõigile.

Saalis noorte esinemistele kaasa elanud žüriiliikmed tõdesid, et muusikute hindamine oli päris keeruline. Žürii külalisliikme, dirigent Arvo Volmeri sõnul oli tal erinevaid pillikooslusi kõrvutades tegemist, et piltlikult kuhugi latt asetada. "Estonia kontserdisaal on suhteliselt suur saal kammermuusika jaoks, ja mõnedel pillidel ja ka interpretatsiooni stiilidel on siin omad eelised. Kui nii tehnilisest ja professionaalsest tasemest rääkida, siis mõned esitused kõrgusid selgelt üle teiste, aga suures saalis ei pääsenud nad nii üheselt mõjule. Mõnel teisel võis jällegi olla tehnilisi apse, aga kunstilises mõttes olid esitused mõjuvõimsamad", arutles Volmer. "Tehniliselt annab harjutamisega alati paremaks minna, aga kas on ka olemas võimalus ennast emotsionaalselt arendada, et plahvatuslikku väljenduslikkust juurde saada?", küsis Volmer ja tunnistas, et erinevate koolkondade arvamusted lähevad siin lahku.

Žürii liige Kadri Tali jälgis, kuidas erinevate ansamblite lavapartnerlus töötas. Ta rõhutas esituse läbimõeldust, mis enim köitis teda Triinu Piirsalu puhul. "Leidsin teda kuulates võrdlusmomente eelmise aasta Tšaikovski konkursi võitja Sergei Dogadiniga, kes 15-aastaselt mängis sedasama Saint-Saëns'i Introduktsiooni ja Rondo capricciosot, ent täiesti erinevas tõlgenduses! Just see erinevus mind võluski", tunnustas Tali.

Teine žürii püsiliige Toomas Vavilov tõdes, et talle kontserdivoor erilisi üllatusi ei pakkunud. "Ütleme ausalt välja, selline saal käib noorele muusikule selgelt veel üle jõu! See on umbes sama, kui noor kergekaalu poksija läheb vastamisi raskekaalu poksijaga ja peab seal vastu ehk kaks raundi, aga mitte kümmet. Siis ongi küsimus, kuidas ta tõrjub vastase lööke, väldib karisid ja suudab seejuures veel muljet avaldada, " tõi Vavilov värvika võrdluse. Ent midagi hingepuudutavat ta siiski leidis. "Ester Mägi muusikat tohutult armastades ja seda palju mängides olen tahtnud kogeda mingit naiselikku puudutust, mida mu enda mängus ilmselt ei ole, see on ülemäära jõuline, mingi tundekeel on puudu, mida see muusika vajab", arutles Vavilov. "Kuuldes Triinu Piiroja ja Mirjam Avango esitatud Ester Mägi teoseid, pean ütlema, et mõlemad olid selle muusika olemust tabanud. See tunne, et Estri muusika vajab sellist veidi õrnemat lähenemist, sai täna kinnitust!", rõõmustas Vavilov.

Žüriilt sai kontserdivoorus kõige rohkem hääli viiuldaja Triinu Piirsalu. Samuti hindas Triinu mängu esikoha vääriliseks Estonia kontserdisaali publik, ent publiku hääletus ei ole veel sellega lõppenud. Kontserdivooru esitusi saab täispikkuses vaadata meie kodulehel ning toetada oma lemmikut.

Järgmisel reedel toimuvas otsesaates pannakse kõik seni antud punktid kokku ning selgub, kes jätkavad võistlust ning kes peab lahkuma. Hääletus internetis kestab kuni neljapäeva, 5. märtsi keskpäevani.