Indrek Haas: mida sallivam linn tänavakunsti suhtes on, seda enam on ruumi rikastavat kunsti

Baltikumi suurima seinamaalingu "Ülemiste tüdruk" autor, tänavakunstnik Indrek Haas ehk Von Bomb märkis "Ringvaates", et erinevad omavalitsused suhtuvad tänavakunsti erinevalt ja mida sallivam see suhtumine on, seda enam on linnapildis ruumi rikastavat tänavakunsti.

Erinevad omavalitsused suhtuvad tänavakunsti erinevalt, tõdes Haas. "Tartu on hästi tänavakunstisõbralik linn, seal ilmselt saad natuke vähem karistada. Tallinnas on üsna nulltolerants."

Mida sallivam ja tolerantsem suhtumine tänavakunstisse linnavõimudel on, seda enam peegeldub see ka linnapildis, jätkas ta.

"Kui on nulltolerants, siis pigem saadakse linnapilti kiiruga tehtud kole teismeliste grafiti. Kui on natuke sõbralikum suhtumine, siis on sellist linnapilti ja avalikku ruumi rikastavat tänavakunsti oluliselt rohkem," sõnas Haas.

Kuigi see kõlab tema sõnul klišeelikult, peab Haas end ennekõike loominguliseks inimeseks. "Tänavakunst on üks selline põhilisi asju, millega ma viimased kümme aastat olen tegelenud.

Tema tuntuim töö on ilmselt Ülemiste tüdruk Ülemiste City linnaosas.

"Ma käin üsna tihti ka õpitubasid tegemas nii noortele kui ka täiskasvanutele," rääkis ta. Ta on käinud nii noortekeskustes ja koolides, aga ka Viru vanglas, mis oli tema sõnul üsna ekstreemne.

Stencili juures on tema sõnul kõige aeganõudvam šablooni väljalõikamine. "Kui šabloon on valmis, siis ülejäänu käib väga ruttu. Sellepärast see tehnika on ka tänavakunstis hästi populaarne. Mingi osa tänavakunstis on illegaalne. Illegaalset osa nimetatakse grafitiks ja grafiti puhul on oluline, et see vahelejäämise aeg oleks võimalik lühike."