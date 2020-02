Galerii: Rootsis õppiv Marianne Leibur esines Eesti publikule

Marianne Leibur nentis, et trioga on teine tunne esineda kui suure ansambliga. "Väiksema koosseisuga esinedes on igal liikmel rohkem ruumi, kuid sedavõrd ka suurem vastutus. Trioga on lihtsam kõlada intiimsemalt ning vähesega võib tihti tekkida heas mõttes tugevam pingestatus ja side, nii omavahel kui ka publikuga," ütles ta.

Sel õppeaastal ennast Rootsi kuninglikus muusikaakadeemias täiendav Leibur hindab siiraid inimesi. "Minu eeskujudeks on inimesed, kes on töökad ja edukad ning kõige selle juures siirad oma tegemistes, nii ka muusikas," ütles ta. Lisaks on lauljanna tänulik kõigile kuulajatele, keda aastate jooksul aina juurde on tulnud. "Publiku ette astun alati tänuliku tundega ning sooviga, et igaüks saaks mu muusikast ja esitustest endale mõnusa meeleolu ja häid mõtteid," arutles Leibur.