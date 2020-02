Villu Kangur "EnsV" uutest osadest: poliitikute ja riigikorra üle saab naerda alati

Sarja tegevustik algab 1991. aasta viimastel päevadel ja lõppeb 1992. aasta oktoobriga, mil Lennart Meri sai presidendiks ja Mart Laar peaministriks. "Poliitikute ja riigikorra üle saab naerda alati, aga mida delikaatsemalt seda teha, seda parem. Kes saab aru, see saab, aga tegelikult me oleme leidnud koondkuju ja teinud sellest ühe üldistuse," rääkis sarja stsenarist Villu Kangur, et "EnsV" on endiselt situatsioonikomöödia võtmes humoorikas teleseriaal.

Gert Kiileri asemel jätkab Villu Kanguri kõrval sarja kirjutamist Piret Jaaks. "Gerdi töö selle asja juures lõppes ja see oli tema vaba valik, sest Gert ütles, et uuest ajast ei tahaks tema enam väga kirjutada, kuna inimesed läksid vastikuks, hakkasid üksteisele käru keerama. Aga minu meelest on siin küll natuke ainest, mida välja annab noppida," arutles Kangur.

"Mina usun seda, et inimesed on tegelikult oma põhiloomult head," lausus Kangur.

Sarja uus stsenarist Piret Jaaks õpib Eesti muusika- ja teatriakadeemias. "Praegusel hetkel Piret täiendab end Soomes ja pendeldab Eesti vahet," oli Kangur õnnelik, et õppinud stsenarist kampa lõi.

Kangur lisas, et ainest jagub ning sarja võiks kirjutada tänapäevani. "ETV-l on huvi, et see asi läheks edasi," ütles Kangur.

"EnsV" on ETV eetris esmaspäeviti kell 20.